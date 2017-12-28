В Алматы четверо друзей избили и ограбили парня, предоставляющего интим-услуги

В Алматы осуждены четверо парней, которые избили и ограбили предоставляющего интим-услуги молодого человека, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, четверо друзей, 1994 - 1996 г.р., решили ограбить молодого человека, занимавшегося оказанием интимных услуг. Один из них позвонил будущей жертве по телефону под видом клиента и договорился о встрече.

"Договорившись совершить грабеж М., около 01.30 часов той же ночи Л., И., К. и С. на автомобиле И. направились домой к М. По приезду на место они направились к подъезду дома М. Созвонившись с ним, И. ушел в аптеку. Около 02.30 часов И., вернувшись из аптеки, вместе с Л., К. и С. зашли в подъезд и направились к квартире, где И. постучался во входную дверь и, когда потерпевший М. открыл, И. нанес удар в лицо, отчего М. упал на пол", - сказано в приговоре.

Далее все четверо стали пинать упавшего. Затем подсудимые забрали у потерпевшего iPhone 6S, из коробки от телефона - 200 тыс тенге, и скрылись.

В суде подсудимые вину признали полностью. В свою очередь, потерпевший сообщил, что материальный ущерб и моральный вред ему возместили, просил суд не лишать свободы своих обидчиков.

Приговором суда все четверо были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.2 пп.1,3,4 УК РК, и осуждены к 3 годам 11 месяцам условно, с конфискацией имущества.

фото: progorodsamara.ru