Специфический запах темиртаусцы не перепутают ни с чем, причем сильнее он чувствуется ночью и в выходные дни, говорят они.

Темиртау накрыло черным снегом. Жители города боятся выпускать детей на прогулку и строят предположения о причине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Некоторые полагают, что снег почернел из-за выбросов на предприятии «Арселор Миттал Темиртау».

Специфический запах темиртаусцы не перепутают ни с чем, причем сильнее он чувствуется ночью и в выходные дни, говорят они. В одном из микрорайонов, куда чаще всего дует ветер с комбината, перестали гулять мамы с малышами, дети постарше забыли о снежных забавах.

Согласно письменному ответу «АрселорМиттал Темиртау», очистные сооружения работают бесперебойно. На предприятии две аккредитованные лаборатории охраны атмосферного воздуха и водоемов, а также специалисты по нормированию отходов и охране земель.

Однако горожане уверяют, что именно комбинат их травит. Проверки со стороны госорганов нередко заканчиваются штрафами.

По словам эколога, уже много лет «АрселорМиттал» обещает размещать в интернете в режиме онлайн показания датчиков, замеряющих выбросы комбината в атмосферу. Однако устанавливать эту систему для общественного мониторинга комбинат не спешит.

По данным «Казгидромета», Темиртау находится в списке городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, а в 2017 году не было ни одного месяца улучшений этого тревожного показателя.

Фото: nofollow.ru