Серик Сейдуманов: В этом году мы боролись за детские деревни в Казахстане

В народе говорят, что после 30-ти вся жизнь – «встал-лег-Новый год». Отчасти это правда. Жизнь человека с каждым годом стремительно набирает свой ход, откровенничает с Zakon.kz парламентарий Серик Сейдуманов.

- Серик Турарович, как сложился для вас уходящий год и какие надежда возлагаете вы на новый Наступающий год?

- В личном плане в уходящем году мне повезло достичь возраста 60-лет. И я счастлив, что в столь значимый для меня рубеж со мной рядом моя семья, мои родные и друзья. И что столь быстро наступающий 2018 год встречаем с новыми планами, целями и надеждами.

В профессиональном плане, как депутат Парламента, находился в гуще общественно-политических событий: начало реализации Третьей модернизации государства, общества и правящей партии, Рухани жаңғыру, принятие изменений и дополнений в Конституцию и конституционные законы. Законодательные достижения - принятие прогрессивного закона о недрах и недропользовании, важного закона о противодействии терроризму и экстремизму. Участвовали в проведении Универсиады и ЭКСПО. Вместе с Министерством по делам религий, активистами и экспертами внесли определенный вклад в развитие гражданского общества: провели мажилис общественных советов, НПО страны впервые получили премии государства, возросли гранты для них, вносились необходимые коррективы в регулирование религиозной ситуации в стране.

Также активно занимался общественной деятельностью. В этом году нам вместе с коллегами по Попечительскому совету пришлось бороться за развитие детских деревень в Казахстане. Казахстанское независимое Агентство аккредитации и рейтинга «IAAR», членом совета которого я являюсь, получило мировое признание первого среди агентств СНГ. Радовался новым героям и победителям как член жюри «Народный любимец», профессиональным успехам социологов Казахстана. Кстати, в 2018 году состоится VI конгресс Ассоциации социологов Казахстана.

Новый год начинается с высокой и ответственной миссии страны - Казахстан председательствует в Совете Безопасности ООН. Президент в январе совершит визит в США. Будет набирать обороты празднование 20-летия Астаны. Большие надежды возлагаем на начало работы МФЦА, ожидания из-за обновления в руководстве «Самрук Казына». В условиях возросших цен на нефть, надеемся на активную диверсификацию экономики, повышение благосостояния людей. Так, пенсионеров в новом году ожидает повышение пенсии два раза в год – всех с 1 января и подавляющее большинство с 1 июля. После апробации будет принят новый вариант казахского алфавита на латинице, который консолидирует общество в этом вопросе.

Торгын Нурсеитова