«Байтерек девелопмент» уходит от прямого финансирования проектов жилищного строительства

Уходящий год для операторов программы жилищного строительства «Нұрлы жер» стал периодом активной реализации проектов. Только по линии АО «Байтерек девелопмент» в стране было введено в эксплуатацию более 7200 квартир. О годовых итогах и о том, как изменится деятельность компании в предстоящем году в интервью Zakon.kz рассказал заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Алтай Куздибаев.

- Алтай Шоканович, с какими результатами акционерное общество завершает 2017 финансовый год?

- На протяжении 2017 года ключевым приоритетом деятельности АО «Байтерек девелопмент» была определена реализация программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Компания является одним из операторов программы по направлению финансирования строительства кредитного и арендного жилья. В этом году благодаря финансовой поддержке строительных компаний нам удалось обеспечить ввод в эксплуатацию 426 тысяч квадратных метров жилья или 7200 квартир по стране. Освоено 20,3 млрд тенге. В сравнении с прошлым годом объемы строительства жилья по линии «Байтерек девелопмент» возросли в три раза. Безусловным лидером по количеству вводимой жилплощади стала Южно-Казахстанская область, за год здесь построено порядка 1500 квартир. Высокие темпы строительства зафиксированы в Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

- Остальные регионы участвуют в программе?

- Да, конечно. Практически все регионы участвовали в реализации программы «Нұрлы жер» и ввели запланированное количество жилплощади за исключением Астаны и Караганды, поскольку в этих городах не было проектов по линии «Байтерек девелопмент».

- Как изменились финансовые показатели компании?

- Если говорить о финансовых показателях, то в этом направлении у нас также отмечается позитивная динамика. Вырос капитал и активы за счет привлечения средств ФНБ «Самрук-Казына» в размере 21 млрд тенге, предназначенных для финансирования местных исполнительных органов через приобретение государственных ценных бумаг. Совокупные активы составили 317 млрд тенге, собственный капитал – 60 млрд тенге. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 3 млрд тенге, объем инвестиционного портфеля – 195,5 млрд тенге, из которых 110 млрд тенге приходится на государственные ценные бумаги местных исполнительных органов и 85,5 млрд тенге на строительные проекты по программе «Нұрлы жер», плюс собственные средства.

- Принятие поправок в программу жилищного строительства «Нұрлы жер» повлияло на деятельность компании?

- Новая комплексная программа объединила в себе действовавшие ранее программы «Нұрлы жол» по направлению жилищного строительства и «Программу развития регионов». В 2017 году АО «Байтерек девелопмент» достраивало жилые объекты по заключенным в 2016 году договорам инвестирования. Параллельно компания трансформировалась в единого финансового оператора в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер». В августе мы утвердили новую стратегию развития на 2017-2023 годы, которая предполагает изменение операционной модели акционерного общества. Это принципиальный момент, поскольку теперь «Байтерек девелопмент» уходит от прямого финансирования застройщиков. Функции по строительству жилья переданы акиматам. На деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, местные исполнительные органы будут строить жилые дома, которые в течение двух лет необходимо реализовать, а деньги вернуть обратно. Это так называемый револьверный принцип. Возвратные средства вновь будут направлены на выкуп облигаций для финансирования дальнейшего строительства жилья по всему Казахстану.

К слову, в 2017 году при плане выкупа облигаций на сумму 28,8 млрд тенге нами были приобретены государственные ценные бумаги на 71,8 млрд тенге. Для своевременного реинвестирования выделенных через облигации средств компания будет отслеживать ход строительства и реализации жилых объектов. В перспективе мы планируем внедрить программное обеспечение для сбора показателей от местных исполнительных органов. Поступающие данные будут преобразованы в интерактивную карту, где по каждому объекту можно будет получить исчерпывающую информацию.

- После завершения строительства объектов в регионах, на чем компания планирует сосредоточиться?

- Будем развивать деятельность по трем направлениям. В следующем году нам предстоит обеспечить ввод в эксплуатацию еще порядка 600 квартир в г.Алматы, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Также продолжится реализация кредитного и арендного жилья, построенного в четвертом квартале текущего года. Но в основном компания сосредоточится на приобретении долговых ценных бумаг акиматов.

Программой «Нурлы жер» предусмотрен еще один инструмент - обусловленное финансирование жилищного строительства через «Байтерек девелопмент» и банки второго уровня. Вкратце схема выглядит так: застройщик обращается в БВУ с заявкой, банк ее рассматривает и в случае соответствия проекта внутренним требованиям банка, направляет заявку нам через онлайн-портал Digital Baiterek для проверки соответствия проекта условиям программы и согласования с ЖССБК на наличие пула потенциальных покупателей. Как только будет определено, что проект отвечает всем необходимым требованиям, «Байтерек девелопмент» разместит депозит в банке на сумму, равную стоимости проекта под 1% годовых, а банк в свою очередь выдает кредит застройщику под 5%. В настоящее время разработаны правила обусловленного финансирования, далее будем работать с банками. Подчеркну, что в данном случае проекты строительной отрасли будут финансироваться в том числе и за счет собственных средств «Байтерек девелопмент».

— Это будут социальные проекты?

— Это будут разные проекты, в том числе и социальные. К примеру, мы рассматриваем варианты строительства жилья в городах с высоким потребительским потенциалом – Алматы и Астане, но уже в отличном от жилищной программы сегменте. Сейчас по «Нурлы жер» стоимость одного квадратного метра социального жилья не должна превышать 180 тыс. тенге для регионов, и 200 тыс. тенге – для городов Астана и Алматы. Мы можем предложить строительство жилья в чуть более дорогом сегменте – от 200 до 280 тыс. за квадратный метр. На рынке есть такие строительные компании, которые специализируются на жилье комфорт-класса, но в настоящий момент объемы строительства такого жилья недостаточны, поэтому мы готовы задействовать собственные средства.

Другое направление, которое, по нашему убеждению, необходимо развивать, касается строительства жилья для государственных органов и организаций. Здесь возможно сотрудничество с вузами, дочерними организациями акиматов, которые заинтересованы в обеспечении жилплощадью своих сотрудников. За счет обусловленного финансирования государственные организации получат возможность сформировать пул служебного жилья, построить общежития для студентов и т.д..

- В заключение расскажите о том, что происходит с объектами, построенными на территории ЭКСПО?

- Все объекты были своевременно введены в эксплуатацию. По торгово-развлекательному центру досрочно погашены 8 из 15 млрд кредитных средств, предоставленных ЕНПФ. Что касается жилых домов, то в 2018 году квартиры будут реализованы с целью возврата ранее выделенных средств Национального фонда.

- Благодарим за интервью!