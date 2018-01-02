Ерлан Карин рассказал о пожеланиях президентов на Новый Год

Казахстанский политолог Ерлан Карин на своем канале в Telegram опубликовал обзор новогодних поздравлений президентов стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Карин отметил, что во всех странах ЦА президенты передают поздравления гражданам по телевизору в последние минуты уходящего года, что давно стало важной частью праздника. Политолог отмечает, что новогоднее обращение – это, прежде всего, возможность обобщить и напомнить гражданам еще раз о главных итогах уходящего года.

«Если в позапрошлом году впервые с этой почетной миссией выступал новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, то в этот раз впервые к своему народу в новогоднюю ночь обращался недавно избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Новогоднее поздравление - конечно же, не президентское послание с многочисленными поручениями для правительства и пространными месседжами для общества, тем не менее, в этих коротких тестах лидеры пытаются упаковать самые значимые моменты уходящего года и в общем намекнуть на приоритеты в будущем году. Поэтому для интересующихся центральноазиатской политикой наблюдателей думаю будет интересен такой вот обзор новогодних поздравлений лидеров стран региона», - рассказывает Карин.

«Этот блок получился наиболее внушительным у казахстанского лидера - это и ЭКСПО, саммиты ШОС и ОИС, избрание РК в состав СБ ООН и другие действительно яркие международные события 2017 года.

Туркменский президент, в первую очередь отметил проведение в Ашгабате Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, а также ввод новых инфраструктурных объектов - железнодорожный и автомобильный мосты через Амударью в Туркменабат-Фарабе и строительство новых жилых и офисных зданий в Ашхабаде.

Президент Узбекистана особый акцент сделал на внешнеполитических успехах страны в 2017 году, в частности подчеркнув, что на принципиально новой основе развиваются отношения Узбекистана с соседними странами. Уже только поэтому заметно, как узбекский президент гордится тем, что ему удалось задать новый импульс региональному сотрудничеству и как он пытается это зафиксировать. Ради справедливости стоит признать, что действительно именно с действиями Шавката Мирзиеева связывается рост активности в контактах центрально-азиатских лидеров.

Лидеры Таджикистана и Кыргызстана не стали много останавливаться на итогах 2017 года для собственных стран. Например, Эмомали Рахмон сразу же в начале новогоднего поздравления сделал оговорку, что "несколькими днями ранее в Послании Президента к Маджлиси Оли были подробно обсуждены достижения, достигнутые нами в 2017 году", тем самым дав понять, что не намерен снова повторяться. При этом, таджикский лидер только напомнил, что 2017 год был Годом молодежи, что позволило государству и обществу сконцентрироваться на проблемах молодежи. Новый лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на президентском посту находится чуть больше месяца, поэтому ему не было особого смысла перечислять итоги и достижения 2017 года. Он начал свое обращение с того, что 2017 год был историческим, однако не стал приводить конкретные результаты, ограничившись общими оценочными фразами. Но зато отдельно отметил в качестве основного достижения прошлого года, проведение открытых и конкурентных президентских выборов и избрание нового президента страны, то есть его самого. С чем собственно, можно полностью с ним согласиться», - пишет эксперт.

При этом политолог считает беседу о будущем страны самой важной частью обращений лидеров государств.

«Очень насыщенный политический график ожидается у казахстанского лидера. Впервые не только в истории Казахстана, но и всего региона, казахстанские дипломаты будут модерировать в Совете безопасности ООН. Поэтому 2018 год Казахстан начинает с высокого старта.

Президент Туркменистана собирается в новом году провести первое заседание Халк Маслахаты, а также продолжит возрождение Шелкового пути, для чего даже избран девиз на 2018 год - "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути". А еще Аркадаг сообщил, что с 1 января на 10 процентов повышаются размеры заработной платы, пенсий и пособий.

Шавкат Мирзиеев намерен усилить начатый им курс на расширение возможностей для бизнеса, поэтому 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Для придания важности выдвигаемых инициатив, узбекский лидер даже заявил, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана.

Президент Таджикистана с нынешнего года намерен начать подготовку к проведению 30-летия государственной независимости. Остальные приоритеты видимо он тоже уже обозначил в своем недавнем послании.

Новогоднее поздравление нового кыргызского президента это как список целого ряда зашифрованных посланий. В частности, он отметил, что скоро будет принята долгосрочная стратегия развития Кыргызстана. Это документ, который ранее несколько раз анонсировался прежним лидером страны Алмазбеком Атамбаевым. Видимо, Жээнбеков хотел подтвердить этим свое следование курсу предыдущего президента. Далее в своем поздравлении Жээнбеков сказал, что страна приступила к созданию чистого, справедливого общества. Это уже прямая отсылка к программе "Таза коом" ("Прозрачное общество"), продвигаемой нынешним премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым, что видимо должно было стать сигналом незыблемости их тандема, о вероятности распада которого пророчат многие местные эксперты. Другой тезис Жээнбекова о том, что "мы решительно очистим страну от коррупции" - это уже предупреждение всем потенциальным его оппонентам. В отличие от первых дней, в новогоднем поздравлений Жээнбеков уже не стал выделять отдельные страны в качестве приоритетных, отправим всем своим коллегам одно обращение - "традиционную дружбу с нашими соседями поднимем на новый уровень". Видимо, новый кыргызский лидер понял, что он сам себе сужает поле для маневра раскидываясь эпитетами в стиле Атамбаева каждой стране отдельно", - пишет Карин.

При этом, отметил эксперт, в политической риторике центрально-азиатских президентов появились новые особенности: так, Эмомали Рахмон свое поздравление начал с того, что заканчивается 2017 год и наступает новый 2018 год по… григорианскому календарю. Сооронбай Жээнбеков завершил свое поздравление пожеланием того, чтобы «Создатель не скупился на блага для кыргызского народа».

«Видимо, кыргызским и таджикским элитам уже приходится считаться, как говорится, с новыми трендами и изменениями в структуре электората. Тем не менее, в своих основных пожеланиях центрально-азиатские лидеры были схожи и говорили про одни ценности - про мир, согласие, единство и стабильность!», - написал Ерлан Карин.

Фото sayasat.org