Нурсултан Назарбаев выступит на Совете безопасности ООН

Нераспространение ядерного оружия станет одной из главных тем обсуждения в Совете безопасности в январе. Об этом во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил постоянный представитель Казахстана при ООН, председатель Совета безопасности в январе Кайрат Умаров, передает Zakon.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

Посол рассказал о работе Совбеза на предстоящий месяц и, в частности, сообщил, что 18 января в Совете пройдет тематический брифинг высокого уровня, посвященный нераспространению оружия массового уничтожения. В нем примут участие главы государств и министры из ряда стран. На брифинге выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Почему мы решили поднять этот вопрос? Мы считаем, что сегодня нам нужно уделять больше внимания построению доверительных отношений между различными политическими лидерами, между странами, - заявил посол Кайрат Умаров. - Без этого, как мы полагаем, невозможно решить какие бы то ни было проблемы. И я думаю, что именно этого сейчас не хватает в мире».

Умаров заявил, что 19 января в Совбезе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдурахманов будет председательствовать на дебатах министерского уровня, посвященных укреплению регионального сотрудничества между Афганистаном и странами Центральной Азии. На заседании выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН посетил Центральную Азию летом минувшего года.

По словам Посла Казахстана, третьей важнейшей темой в рабочей повестке Совета Безопасности в январе станет Ближний Восток, в том числе – палестинский вопрос. Члены Совбеза, сказал Умаров, также обсудят ситуацию в Сирии. Он напомнил, что в декабре 2017 года в Астане прошла очередная встреча по Сирии. В ООН ее назвали «продуктивной».

Казахстан впервые стал членом Совета Безопасности и впервые председательствует в нем. Казахстан также стал первой из стран Центральной Азии, избранной в непостоянные члены Совбеза.

.Фото ООН/Чиа Пак