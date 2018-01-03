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Погода без осадков ожидается в РК 3 января

3 января 2018, 09:30

Местами по республике ожидается гололед, туман, усиление ветра.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь юго-западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с. В Карагандинской области – местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской областях - местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях - местами туман. В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем - гололед. В Алматы днем -8°, ясно. В Астане днем -13°, ясно.

Фактическая погода на 9:30 по времени Астаны

Фото: juvlus.org.


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