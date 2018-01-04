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В Алматы водитель Honda устроил ДТП

4 января 2018, 06:36

Пострадал пассажир Honda.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Кожедуба, передает Zakon.kz.

Honda Civic двигалась по проспекту Суюнбая в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Lada Largus.

Автомобили столкнулись. Пострадал пассажир Honda.


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