В Алматы водитель Honda устроил ДТП
Пострадал пассажир Honda.
Авария произошла в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Кожедуба, передает Zakon.kz.
Honda Civic двигалась по проспекту Суюнбая в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Lada Largus.
Автомобили столкнулись. Пострадал пассажир Honda.
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