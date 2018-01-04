В 20-ти населенных пунктах ЮКО начнется строительство служебного жилья

В текущем году при непосредственной инициативе акима Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаева, в 20 населенных пунктах девяти районов области начнется строительство 20-ти служебных жилых домов, которые будут возведены в рамках государственной программы «Нурлы жер», передает пресс-служба акима ЮКО.

Строительство двухэтажных жилых домов типового образца, состоящих из десяти квартир, планируется завершить в первом полугодии. Для строительства данных жилых домов из областного бюджета предусмотрены средства в размере 1,6 млрд. тенге. Жилье будут выделять учителям, медицинским работникам, сотрудникам местной полицейской службы и другим гражданам, работающим в бюджетной сфере.

Напомним, в прошлом году в начале учебного года, в целях обеспечения служебным жильем, глава региона поручил начать во всех районах, городах строительство служебного жилья по типовому образцу. Координация работ в данном направлении возложено на управление строительства. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, управлением проводятся соответствующие работы.

Стоит отметить, эти жилые дома будут построены в 20-ти населенных пунктов области. В частности, 3 жилых дома возведут в Тюлькубасом районе, 1 в Толебийском, 2 в Отырарском, 2 в Байдибекском, 2 в Шардаринском и 2 в Сузакском районах, а также 2 в городе Арысь, 3 в Кентау и 3 жилых дома в Туркестане.