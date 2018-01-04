Специально созданная компания решит проблемы дольщиков в Астане
Государство поможет достроить 39 жилых комплексов.
В Астане создана уполномоченная организация для завершения проблемных объектов жилищного строительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата.
«Акимат города Астаны уведомляет о создании уполномоченной организации по реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в части завершения проблемных объектов жилищного строительства в Астане в форме товарищества с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении.
Напомним, акимат Астаны совместно с правительством проработал механизмы по завершению строительства проблемных объектов в рамках программы «Нұрлы жер». Механизм предполагает завершение строительства объектов, при котором будет обеспечена возвратность выделенных государственных средств. Уже составлен предварительный список домов, в который вошло 39 объектов.
Ранее также сообщалось, что в столице по выявленным нарушениям ГАСК ДВД Астаны возбуждено 43 уголовных дела по фактам реализации квартир в проблемных жилых комплексах.
Фото с сайта consultant.ru
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