Специально созданная компания решит проблемы дольщиков в Астане

В Астане создана уполномоченная организация для завершения проблемных объектов жилищного строительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата.

«Акимат города Астаны уведомляет о создании уполномоченной организации по реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в части завершения проблемных объектов жилищного строительства в Астане в форме товарищества с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении.

Напомним, акимат Астаны совместно с правительством проработал механизмы по завершению строительства проблемных объектов в рамках программы «Нұрлы жер». Механизм предполагает завершение строительства объектов, при котором будет обеспечена возвратность выделенных государственных средств. Уже составлен предварительный список домов, в который вошло 39 объектов.

Ранее также сообщалось, что в столице по выявленным нарушениям ГАСК ДВД Астаны возбуждено 43 уголовных дела по фактам реализации квартир в проблемных жилых комплексах.

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