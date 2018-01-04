Заключенному в Заречном передали гашиш в кроссовках
4 января 2018, 10:12
65 граммов наркотиков обнаружили под стелькой в обуви.
В Алматинской области заключенному тюрьмы в поселке Заречный передали наркотики в кроссовках, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.
«В Алматинской области сотрудники учреждения ЛА-155/4 в поселке Заречный при досмотре посылки, адресованной осужденному, под стелькой подошвы мужских зимних кроссовок были обнаружены целлофановые свертки с неизвестным веществом. Судебно-химическая экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишом общим весом без малого 65 граммов», - говорится в сообщении ведомства.
По факту начато расследование.
Случай передачи наркотиков заключенному выявили также в Павлодарской области.
«В следственном изоляторе города Павлодара в комнате приема передачи задержан житель Павлодарской области. В ходе досмотра передачи, адресованной осужденному, в пластмассовой емкости из-под повидла «Персиковое повидло» в целлофановом пакетике были обнаружена марихуана. Об этом подтвердила судебно-химическая экспертиза», - уточнили в КУИС.
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