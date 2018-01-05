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В Алматы Hyundai Tucson снес забор и дерево

5 января 2018, 00:28

В результате ДТП пострадавших нет.

В Алматы на проспекте Абая кроссовер разрушил разделительное заграждение, сообщает Zakon.kz.

По улице Абая в восточном направлении двигался Hyundai Tucson. Водитель кроссовера неподалеку с перекрестком с улицей Аблай хана не справился с управлением, что привело к вылету на разделительное заграждение. Автомобиль снес несколько секций забора и ель заодно. После чего, там же и застрял.

В результате ДТП пострадавших нет.


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