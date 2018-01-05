В Алматы Hyundai Tucson снес забор и дерево

В Алматы на проспекте Абая кроссовер разрушил разделительное заграждение, сообщает Zakon.kz.

По улице Абая в восточном направлении двигался Hyundai Tucson. Водитель кроссовера неподалеку с перекрестком с улицей Аблай хана не справился с управлением, что привело к вылету на разделительное заграждение. Автомобиль снес несколько секций забора и ель заодно. После чего, там же и застрял.

В результате ДТП пострадавших нет.