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В Алматы Audi A6 развалилась на части после встречи с бордюром и отбойником

5 января 2018, 01:33

В результате ДТП пострадал водитель "легковушки".

В Алматы водитель Audi A6 вдребезги разбил свою машину, сообщает Zakon.kz.

По ул. Саина в северном направлении двигалась Audi A6. Со слов водителя на развязке с ул. Торайгырова его подрезал другой автомобиль. Он уходил от столкновения, вывернул руль в сторону, после чего потерял управление и въехал в бордюр, пробив несколько колес. Затем отлетел к разделителю полос и ударился об отбойник. Далее еще 50 метров неуправляемый автомобиль не мог остановиться.

В результате ДТП пострадал водитель Audi A6, которого госпитализировали. Судя по повреждениям автомобиля, в частности лобового стекла, он был не пристегнут.


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