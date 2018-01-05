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На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

5 января 2018, 09:30

Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.

5 января на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем ясно, - 12.

В Астане днем ясно, - 16.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: 31tv.ru


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