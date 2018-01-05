На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков
Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.
5 января на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.
В Карагандинской области местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем ясно, - 12.
В Астане днем ясно, - 16.
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Фото: 31tv.ru
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