Как правильно отметить Рождество Христово

Рождество Христово – это один из самых главных христианских праздников, по своей значимости он стоит вторым после светлого праздника Пасхи.

Название этого праздника говорит само за себя – Рождество Христово – значит день рождения Иисуса Христа Сына Божьего, который пришел в наш мир, чтобы спасти людские души.

Когда и как празднуется Рождество

Празднование Рождества Христова начинается в предрождественский вечер 6 января, называемый Сочельником. Праздничное застолье или как правильно оно называется – вечерняя трапеза в канун Рождества всегда сопровождалась особыми обрядами и традициями. 6 января принимать в пищу можно только особую еду – вареную пшеницу или рис с фруктами, орехами и медом, такая еда называется сочивом, отчего и происходит название праздника – Сочельник. Принимать пищу можно только после литургии, переходящей в вечерню. В этот праздничный день многие верующие христиане, возвратившиеся после утренней службы из храма, вообще не принимают пищу, пока на небе не появится первая звезда, которая и считается символом той звезды, которая появилась над Вифлеемом при рождении Божественного Младенца и возвестила миру о приходе на землю спасителя. Первыми звезду, согласно Евангелию, увидели восточные мудрецы, которые пришли к Христу с богатыми дарами и низким поклоном.

Праздничное застолье

И на сегодняшний день первая звезда появившаяся на небе в Сочельник является сигналом к тому, что праздник начался. Именно ужин в Сочельник считается основным кулинарным событием в Рождество, к которому всегда готовились заранее и по традиции на столе обязательно должен быть пучок свежего сена, который символизировал бы то место, где был рожден младенец Иисус. Стол должна накрывать белоснежная скатерть. А блюд на столе должно быть 12, по количеству апостолов, и все эти блюда должны быть постными. В Сочельник готовят борщи, рыбу, капусту, вареники и пироги с яблоками (капустой), а также другие постные блюда. Согласно традиции, только когда наступит 7 января на стол можно поставить блюда из мяса. Так на стол подавались домашняя колбаса, буженина, окорок, фаршированные гусь, утка или поросенок, студень, пряники и так далее.

Рождественские традиции

Традиционно с наступлением первого дня рождественских праздников, то есть 7 января, было не принято ходить в гости. Исключение составляли женатые дети, которым полагалось во второй половине дня приходить в гости к родителям, говоря при этом, что они привезли «деду ужин».

Остальные дни Святок (с вечера Рождества Христова 6 января до Крещенского Сочельника в ночь с 18 на 19 января) было принято заботиться обо всех нуждающихся людях (больных, бедных, голодных). Поэтому традиционным было посещение больниц, приютов, детских домов, тюрем. В старые времена даже цари на Святки переодевались в простых людей и шли по тюрьмам, подавая заключенным милостыню.

В каждой семье хозяйками готовились лучшие блюда и угощения, которыми угощали всех гостей пришедших в дом. Но не только забота о ближних была традицией в Святки. Эти дни считались особыми, так как неокрепший еще некрещеный мир был населен духами, готовыми поведать людям о будущем, об их судьбе. Поэтому издавна Святки сопровождались гаданиями, следованием приметам и магическими обрядами.

Колядование

Колядование (по-другому – славление) было особой традицией в Святки. Дети и молодые люди наряжались, брали в руки большую самодельную звезду и ходили от дома к дому по дворам с церковными песнями, а также духовными песнями-колядками, посвященными Рождеству. Колядование проходило повсеместно, но в разных регионах оно имело свои особенности. Некоторые вместо самодельной звезды представляли своеобразный кукольный театр, называемый «вертепом», в котором проигрывались сцены из Рождества Христова. Общеприняты были и так называемые святочные истории, то есть рассказы о чудесных, добрых событиях, которые происходили с людьми именно в Рождество. Рождественские дни для людей были днями примирения, добра и милосердия.

Православное и католическое Рождество

Празднование Рождества Христова у православных происходит после католиков из-за различий в календарях: старом – юлианском и новом – григорианском. Принято считать, что григорианский календарь точнее отражает движение Земли вокруг Солнца, потому более соответствует смене времен года и сезонной смене температур. Календарные реформы, впрочем, как и сами календари, изначально воспринимались людьми в религиозном контексте. Обсуждение «нового стиля» происходило в 1563 году в реформационной Западной Церкви в Тридентском соборе. Использование нового календаря было предписано папой Григорием XIII в 1582 году, именно с этим человеком связано и название самого календаря – григорианский. Папа Григорий XIII сделал предложение поддержать его нововведение всем христианским государям. При коррекции смещения дат в 1582 году прибавилось сразу 10 дней, благодаря чему после 4-го октября сражу же следовало 15-е.

Общество не сразу приняло новый календарь, так как сначала восприняло его как непонятную папскую задумку. Только в XVIII столетии григорианский календарь был принят протестантскими странами. Православные же приняли новый календарь на рубеже XIX-XX веков и многим такой переход на «католическое» летоисчисление казался практически вероотступничеством. Сегодня григорианский календарь воспринимается нами как обычный общепринятый календарь.

Источник: InFlora.ru

Фото: simmama.ru