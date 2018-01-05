Кроссовер BMW X2 получил американский ценник

Североамериканский офис баварского бренда BMW огласил рекомендованные розничные цены нового модного внедорожника X2. Автомобиль доступен в США по минимальной стоимости от $39 395, включая налог за доставку в размере $995.

В модельном ряду немецкой компании компактный кросс BMW X2 располагается между меньшим X1 и более крупным X3 с точки зрения ценообразования. Однако по традиции для автомобиля доступно множество различных опций, которые способны поднять стоимость модели примерно до … $55 000.

Например, выбрав модель BMW X2 xDrive28i M Sport X Design американским клиентам необходимо выложить не менее $43 050. Это, на секундочку, больше, чем просят за базовую версию модели X3 ($42 450). Если же клиент пожелает максимально упаковать свой BMW X2, то ему придётся серьёзно раскошелиться.

Так, цвет Alpine White является базовым для баварского SUV. В свою очередь, за оттенки Black Sapphire Metallic, Mineral Grey Metallic, Dark Olive Metallic, Mediterranean Blue Metallic, Misano Blue Metallic, Galvanic Gold Metallic и Sunset Orange Metallic необходимо доплачивать не менее $550. Набор 19-дюймовых колёсных дисков является стандартным. Если же заказать 20-дюймовые «катки» BMW M – выложите не менее $600.

Для интерьера нового компактного внедорожника BMW X2 доступно два стандартных варианта отделки и пять дополнительных из высококачественной кожи. Эта опция стоит не менее $1 450. Кроме этого, для модели предлагается ряд опциональных пакетов, которые «медленно, но верно увеличивают стоимость модели».

Наши североамериканские коллеги, воспользовавшись конфигуратором, отмечают, что максимальная цена нового компактного кроссовера BMW X2 может достигать практически $55 000. Вне зависимости от этого, местные клиенты получают автомобиль, оснащённый 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 228 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат».

Via livecars