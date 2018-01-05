За кражу в мечети задержан астанчанин

Столичными полицейскими установлен и задержан подозреваемый в краже личного имущества в мечети, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С заявлением в полицию обратился житель города. 4 января около 15.00 часов неизвестный в мечети по улице С. Рахимова из гардероба украл куртку, в кармане которой находились портмоне с документами и деньгами, сотовый телефон, ключи от автомашины. Ущерб составил более 200 тысяч тенге.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции задержан 47-летний житель города. В ходе следственных действий ему доказан ряд аналогичных краж.

Злоумышленник взял чужую куртку, одел ее как свою, и скрылся с места происшествия.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 УК РК (кража). Проводится расследование. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Продолжается проверка его причастности к аналогичным кражам из мечетей столицы.

Департамент внутренних дел города Астаны предупреждает, что одним из самых распространенных видов правонарушений в местах массового скопления людей, являются «карманные» кражи и кражи носимых личных вещей. В связи с этим полиция призывает граждан быть бдительными, заботиться о сохранности своего имущества, не оставлять без присмотра личные вещи.

фото: podolskriamo.ru