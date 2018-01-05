Сверху лучше видно: 10 самых высоких женщин в истории

Кажется, что таким людям открыты все двери в модельном бизнесе, а в баскетболе их ждет невиданный успех.

10 девушек, которые прославились благодаря высокому росту. Кажется, что таким людям открыты все двери в модельном бизнесе, а в баскетболе их ждет невиданный успех. Однако мало кто знает, с какими трудностями и неудобствами в повседневной жизни им приходится сталкиваться. Как трудно этим «великаншам» ездить в общественном транспорте, спать на коротких для них кроватях и выбирать подходящую по размеру одежду...

Знакомьтесь, 10 самых высоких женщин в истории!

Зейнаб Биби (218 см)

Уроженка Пакистана Зейнаб Биби сейчас живет и работает в Великобритании. Она боится вернуться на свою родину, потому что местные жители преследовали девушку и всячески издевались из-за ее высокого роста. Зейнаб считается одной из 10 самых высоких ныне живущих женщин в мире.

Кэролайн Вельц (205 см)

Кэролайн Вельц является одной из самых высоких женщин в Германии. Благодаря своей необычной внешности, она стала довольно успешной моделью.

Светлана Сингх (221 см)

Самая высокая женщина Азии, жительница Индии Светлана Сингх, в отличие от многих героинь нашей подборки, смогла найти свое счастье. Несколько лет назад она родила ребенка. Рост мальчика, которому всего два с половиной года, уже успел достичь 122 см. Остается только догадываться, каким высоким он будет к совершеннолетию.

Ульяна Семенова (213 см)

Жительница Литвы Ульяна Семенова — самая высокая в мире баскетболистка.

Мали Дуангди (208 см)

В свои 24 жительница Таиланда Мали Дуангди выше большинства людей на планете. Ее рост составляет 208 см, а весит девушка порядка 130 килограммов. В 9 лет в результате тщательного обследования у девочки обнаружили опухоль головного мозга, из-за которой у нее постоянно вырабатывается гормон роста.

Сэнди Аллен (232 см)

Уже в школе рост американки Сэнди Аллен достиг 216 см. Девочка заметно выделялась в толпе одноклассников и преподавателей, которые при каждом удобном случае подтрунивали над великаншей. В 1974 году, порядком устав от издевательств, Сэнди написала письмо в Книгу Рекордов Гиннеса с просьбой познакомить ее с человеком приблизительно ее роста, чтобы не чувствовать себя одиноко. Высокий рост женщины объяснялся нарушением функции гипофиза. Ален умерла в 2008 году.

Фелициана Мариа Душ Сантуш (225 см)

«До 10 лет она была нормальным ребенком, а потом вдруг стала расти, это было ужасно. Но она всегда была хорошим человеком и никогда ни на что не жаловалась», — сказала мама Фелицианы Мариа Душ Сантуш в интервью одной из газет. В 1968 году Мария получила звание «Королева роста» на международном состязании самых высоких женщин мира.

Малгожата Дыдек (218 см)

Малгожата Дыдек — профессиональная польская баскетболистка, самый высокий игрок в истории Женской национальной баскетбольной ассоциации. К несчастью, жизнь женщины оказалась совсем короткой. 27 мая 2011 года в больнице Брисбена 37-летняя Дыдек скончалась от сердечного приступа

Яо Дефен (236 см)

Рост китаянки Яо Дефен к 40 годам достиг 2 метров 36 сантиметров, а вес — около 200 килограммов. Такие впечатляющие параметры объяснялись тем, что у нее нашли рак. Злокачественное образование в мозгу вырезали, однако полностью излечиться Дефен так и не удалось. О смерти рекордсменки Книги Гиннесса стало известно в январе 2012 года

Екатерина Гамова (202 см)

Российская волейболистка, игрок национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России. Лучшая спортсменка России в 2010 году. Факелоносец церемонии открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Источник:Woman.ru