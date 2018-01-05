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Два самолета столкнулись из-за сильного ветра в аэропорту Шымкента

5 января 2018, 12:41

У самолетов имеются повреждения руля направления и крыла.

Шквальный ветер повредил учебные самолеты во время стоянки, передает Zakon.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет гражданской авиации.

"27 декабря 2017 года на территории аэропорта города Шымкент во время стоянки на земле произошло происшествие с воздушными судами Cessna-172 с регистрационными номерами UP-CS018 и UP-CS019, принадлежащими ТОО «Training center Part FCL». У самолетов имеются повреждения руля направления и крыла. Согласно полученной радиограмме причиной явилась опасная близость двух воздушных судов во время стоянки и столкновение их на земле из-за сильного шквального ветра", - сказано в сообщении.

25 декабря 2017 года Комитет гражданской авиации МИР РК выдал разрешение ТОО «Training center Part FCL» на разовый перелет этих самолетов по маршруту Шымкент-Алматы.

Сообщается, что ТОО «Training center Part FCL» является учебно-тренировочным центром, 9% акций, которого принадлежат АО «Академия гражданской авиации». Ранее из-за авиационных инцидентов с самолетами ТОО все полеты авиакомпании были приостановлены.

фото: avia2.ru


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