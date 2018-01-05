Имам о женах: бить женщин нужно, не доводя до переломов костей

Священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах камчу, один вид которой будет вводить в страх жену.

В социальной сети распространяется видео, на котором, якобы, в одной из мечетей Казахстана имам Ризабек Батталұлы читал проповедь о том, как правильно должны мужчины наказывать своих жен.

По его словам, мусульманская религия допускает в качестве наказания – побои супруги, причем бить женщин нужно не доводя до переломов костей.

Кроме этого, священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах камчу (плеть – прим. автора), один вид которой будет вводить в страх жену.

"Есть такой хадис – если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить ее в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявляет имам.

Ризабек Батталұлы напомнил, за все проступки жены перед богом в ответе муж.

"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них, чья-то любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключается в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.

Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, большинство из которых осудили слова имама.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта radikal.ru