Календарь праздничных дней в Казахстане на 2018 год
Постановлением Правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.
На портале eGov появился календарь праздничных дней в Казахстане на 2018 год, передает Zakon.kz.
Напомним, что постановлением Правительства Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени, были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.
В 2018 году дни отдыха перенесены:
- с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 5 мая на вторник 8 мая;
- с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.
Государственные и национальные праздники, переносы праздничных дней
1-2 января Новый год
7 января Рождество Христово
8 марта Международный женский день
21-23 марта Наурыз мейрамы
1 мая Праздник единства народа Казахстана
7 мая День защитника Отечества
9 мая День Победы
6 июля День Столицы
30 августа День Конституции РК
21 августа Первый день Курбан-айта
1 декабря День Первого Президента РК (выходные: 1, 2, 3 декабря)
16-17 декабря День Независимости (16 декабря выпадает на выходной день и переносится на 18 декабря)
Фото: in.ua
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