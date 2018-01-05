Постановлением Правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.

На портале eGov появился календарь праздничных дней в Казахстане на 2018 год, передает Zakon.kz.

Напомним, что постановлением Правительства Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени, были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.

В 2018 году дни отдыха перенесены:

- с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;

- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

- с субботы 5 мая на вторник 8 мая;

- с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;

- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Государственные и национальные праздники, переносы праздничных дней

1-2 января Новый год

7 января Рождество Христово

8 марта Международный женский день

21-23 марта Наурыз мейрамы

1 мая Праздник единства народа Казахстана

7 мая День защитника Отечества

9 мая День Победы

6 июля День Столицы

30 августа День Конституции РК

21 августа Первый день Курбан-айта

1 декабря День Первого Президента РК (выходные: 1, 2, 3 декабря)

16-17 декабря День Независимости (16 декабря выпадает на выходной день и переносится на 18 декабря)

Фото: in.ua