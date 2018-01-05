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Календарь праздничных дней в Казахстане на 2018 год

5 января 2018, 15:02

Постановлением Правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.

На портале eGov появился календарь праздничных дней в Казахстане на 2018 год, передает Zakon.kz.

Напомним, что постановлением Правительства Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени, были перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.

В 2018 году дни отдыха перенесены:

- с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 5 мая на вторник 8 мая;
- с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Государственные и национальные праздники, переносы праздничных дней
1-2 января Новый год
7 января Рождество Христово
8 марта Международный женский день
21-23 марта Наурыз мейрамы
1 мая Праздник единства народа Казахстана
7 мая День защитника Отечества
9 мая День Победы
6 июля День Столицы
30 августа День Конституции РК
21 августа Первый день Курбан-айта
1 декабря День Первого Президента РК (выходные: 1, 2, 3 декабря)
16-17 декабря День Независимости (16 декабря выпадает на выходной день и переносится на 18 декабря)

Фото: in.ua


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