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Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

7 января 2018, 00:25

Глава государства подчеркнул вклад православных христиан в сохранение мира и согласия в общем доме.

Нурсултан Назарбаев поздравил с праздником Рождества Христова православных христиан Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник являет пример прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему как оплота современного мироздания», - говорится в поздравлении.

Как подчеркивает Глава государства, православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме.

«Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии. В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи. Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!», - отметил президент Казахстана.

Фото Акорды


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