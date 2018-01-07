Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Глава государства подчеркнул вклад православных христиан в сохранение мира и согласия в общем доме.
Нурсултан Назарбаев поздравил с праздником Рождества Христова православных христиан Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник являет пример прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему как оплота современного мироздания», - говорится в поздравлении.
Как подчеркивает Глава государства, православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме.
«Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии. В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи. Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!», - отметил президент Казахстана.
Фото Акорды
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.