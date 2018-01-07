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Митрополит Александр награжден орденом "Парасат"

7 января 2018, 12:30

Высокую государственную награду он получил за вклад в культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между этносами и конфессиями.

Согласно указу главы государства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев во время празднования Рождества Христова в Вознесенском кафедральном соборе Алматы вручил Митрополиту Александру Орден "Парасат" , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МДР и ГО РК.

Сегодня, в ночь с 6 на 7 января по случаю празднования Рождества Христова в Вознесенском Кафедральном соборе Алматы прошли торжественные мероприятия и божественная литургия, совершенная Главой Православной Церкви Казахстана Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром.

Вознесенский собор посетил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, который зачитал поздравление Президента Республики Казахстан Назарбаева с Рождеством Христовым.

Со своей стороны Ермекбаев отметил важную роль Православной Церкви в духовной жизни граждан страны, ее вклад в укрепление мира и спокойствия, развитие казахстанского общества.

При этом он подчеркнул, что православное христианство в Казахстане содействует развитию взаимопонимания и конструктивного межрелигиозного диалога, уделяет внимание воспитанию детей и упрочению института семьи.

В ходе мероприятия министр во исполнение Указа Главы государства вручил Митрополиту Александру высокую государственную награду орден «Парасат» за заслуги в общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между этносами и конфессиями.

В завершение встречи министр пожелал всем православным верующим и соотечественникам, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех начинаниях во благо Республики Казахстан.


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