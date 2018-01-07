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16 примеров социальной рекламы, которая достает до сердца

7 января 2018, 13:13

Cоциальная реклама является жизненно важным и необходимым произведением искусства.

Удивительные примеры социальной рекламы раскрывают проблемы человечества и говорят о них не хуже любого докладчика на научной конференции. Мировые фонды защиты природы ежегодно сотрудничают с ведущими рекламными агентствами и выпускают трогательную и в то же время душераздирающую рекламу, которая касается в первую очередь нас с вами.

AdMe.ru подготовил выборку социальной рекламы, которая, скорее, является жизненно важным и необходимым произведением искусства.


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