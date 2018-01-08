Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Какие кассовые аппараты можно использовать с нового года

8 января 2018, 13:07

Зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений кассовые аппараты без ФПД могут применяться до 2024 года.

Налоговым кодексом, с 1 января 2018 года, установлено, что постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Регистрация ККМ без функции передачи данных разрешается только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе КГД МФ РК (kgd.gov.kz – раздел “Деятельность” - “Налоговое администрирование”).

Вместе с тем, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут применяться до 2024 года.

С 1 января 2019 года предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков должны применять ККМ, а все работающие по патенту – с 2020 года.

Фото: xrust.net.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...