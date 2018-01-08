Массовая драка после ДТП в Алматы: разыскиваются очевидцы

История массовой драки после ДТП 3 декабря на пр.Аль-Фараби в Алматы получила продолжение, передает Zakon.kz.

Напомним, как сообщалось тогда, Toyota Camry 10 выезжала с парковки, и ее ударил Lexus LX 570. От удара Camry отбросило в припаркованный Mercedes. Как сообщили прибывшие на место родственники участников ДТП, в Lexus сидела группа молодежи, и, по признанию одной из пассажирок, все они, включая водителя, были в состоянии алкогольного опьянения. Между участниками ДТП завязалась словесная перепалка. Вскоре конфликт перешел в массовую драку.

Сейчас идет следствие по факту ДТП. И водитель Toyota Camry ищет очевидцев - всех, кто мог видеть сам момент аварии, кто присутствовал на месте после.

Как рассказывает водитель Toyota Кайсар, он выезжал задом с парковки и перед совершением маневра убедился, что поблизости нет машин, Lexus LX 570 был еще далеко. Но, когда он выехал на дорогу и завершил свой маневр, ехавший на высокой скорости водитель Lexus, не справившись с управлением, допустил столкновение. Сейчас ему вменяют ст.610 п.2 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью), а также нарушение п.8.1 и п.8.13 ПДД РК (правила маневрирования и привила маневрирования при движении задним ходом). Однако Кайсар уверен в своей невиновности. По его мнению, водитель Lexus, если бы не его высокая скорость, мог вовремя увидеть выехавшую легковушку и избежать столкновения.

Помимо этого, до сих пор не ясно, кто был за рулем Lexus. Как рассказывает Кайсар, когда их доставили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, появился совершенно другой парень, представившийся водителем Lexus, он был трезв. Но водитель и пассажир Camry утверждают, что за рулем джипа был другой молодой человек, сейчас выступающий в качестве пассажира.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных по пути следования Lexus, неудовлетворительного качества и не позволяют определить, кто был за рулем.

К слову, находившиеся в Lexus люди утверждают, что Toyota Camry выехала им навстречу передом, то есть, по их словам, сначала произошло лобовое столкновение, а потом Toyota задом откинуло в припаркованный Mercedes.

Именно в связи с вышеобозначенными обстоятельствами водитель Toyota Camry и ищет очевидцев произошедшей ночью третьего декабря аварии.