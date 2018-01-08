Нашумевшее видео об избиении жен прокомментировал известный эксперт-востоковед

Пользователей соцсетей возмутило скандальное резонансное видео, где один из религиоведов – теолог Ризабек Батталулы, ныне работающий преподавателем в алматинском университете «Нур Мубарак» сказал, что жен можно бить, а для устрашения в доме нужно повесить камчу. При этом он ссылался на известный хадис. Казахстанцы бурно отреагировали на такие высказывания, возмущались, приравнивали это к рукоприкладству, бытовому насилию. Zakon.kz попросил известного эксперта-ученого, ведущего научного сотрудника Института востоковедения им. Р. Сулейменова Комитета науки МОН РК, доцента кафедры Ближнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения КазНУ им. Аль-Фараби Еркина Байдарова прокомментировать нашумевшее видео и рассказать, что говорится в исламе относительно воспитания женщин и отношения к ним.

В условиях, когда в стране главой государства инициирован процесс модернизации общественного сознания, видеосюжет, где некий религиозно сведущий человек призывает людей ставить на место непослушных женщин с помощью рукоприкладства, не может не вызвать справедливого возмущения со стороны казахстанского общества. В исламе и в Коране, в частности, говорится, что к женщине, к жене надо относиться очень уважительно и так далее.

Согласно шариату, определяющему убеждения и формирующему религиозную совесть и нравственные ценности мусульман, женщина – живое человеческое существо, имеющее равные с мужчиной права перед Всевышним. Например, в исполнении религиозных обрядов – ежедневных молитв, поста, паломничества женские обязанности ничуть не отличаются от обязанностей мужчин.



Однако женщины в исламе имеют особый статус и некоторые привилегии. Это, прежде всего, касается психологических и физиологических особенностей женского организма, поэтому исламская религия облегчает им предписанные обязанности. Так, беременные женщины или мусульманки в менструальные дни освобождаются от молитв и поста, а сам пост в Священный месяц Рамадан им разрешается восполнить в любое время.

Несмотря на то, что отношение к женщинам со стороны мужчин строго контролируется Всевышним, роль и положение женщины в исламе велико, а ущемление ее прав строго наказывается.

Следует отметить, что Ризабек Батталұлы прав, утверждая, что мусульманская религия иногда допускает в качестве наказания побивать супругу… Это допускается, если ее поведение неправильное, если она теряет самоконтроль и не следует запретам Всевышнего. «Мужчины являются попечителями женщин… тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Большой» (Коран, 4:34).

Однако данное место из Священного писания можно интерпретировать или толковать по-разному. На мой взгляд, в данном случае толкование во многом зависит от воспитания самого мужчины. Да, конечно, в семейной жизни и во взаимоотношении супруга и супруги зачастую не так все гладко. Но это, естественно, не может быть поводом для такого рода поступка в отношении жены и женщины в целом.

В видеосюжете говорится, что бить женщин нужно, не доводя до переломов костей… Главный «герой» находится в плену различных толкований Корана (Тафсиров) и Сунны.

Например, в «Тафсир аль-Кур’ан аль-’Азым (Толкование Великого Корана)» Хафиза ибн Касира ад-Димашки (1301-1373), который содержит много повторений, а также наряду с достоверными и известными хадисами, ссылки на недостоверные предания рассказы и хадисы есть такой эпизод: «Передают, что Хаким ибн Му‘авийа, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, рассказывал со слов своего отца о том, что однажды он спросил: «О Посланник Аллаха! Каковы наши обязанности перед нашими женами?» Он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت» «Ты обязан кормить их, если ешь сам, и одевать их, если одеваешься сам. И ты не имеешь права бить их по лицу, оскорблять и выгонять за пределы дома».[[Достоверный хадис, рассказал Абу Дауд, ан-Насаи и Ахмад]] (Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, а Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным. Неполностью и без цепочки рассказчиков этот хадис также передал аль Бухари). Слово Аллаха: (وَاضْرِبُوهُنَّ) И ударяйте их – если им не пошло на пользу увещевание и удаление от них, то вам дозволенно побивать их, но без жестокости» (Ибн Кясир И. Тафсир аль-кур’ан аль-а‘зым (Комментарии к Великому Корану). В 4 тт. Бейрут, 1993 (на араб. языке).

Многие мусульманские ученые (фукаха) считали, что муж должен постараться избежать этого и показать свое недовольство другими способами. В одном из хадисов говорится, что в период, когда ислам только начал делать первые шаги на пути во Всемирную историю, многие мужчины в Аравийской пустыне побивали своих жен и женщины пошли к Пророку с жалобой на своих мужей. Позже Пророк твердым и жестким словом обратился к мужьям тех женщин и, гневаясь на них, сказал: «Поистине, многие из женщин обошли семью Мухаммада с жалобами на своих мужей, и они (мужья) не являются лучшими из вас» (Абу Дауд, «Сунан», т. 2., стр. 245; Ад-Дарими в «Сунан» т. 2., стр. 198). Поэтому мусульманское духовенство Страны Великой степи в лице ДУМК следует призывать мусульманскую общину (умму) страны следовать Сунне Пророка, суть которой заключается в том, чтобы не применять насильственных действий в отношении жен.

Взаимоотношения в семье должны строиться на уважении и любви. В достоверном хадисе (изречении) говорится, что рай - у ног матери. То есть именно от отношения к женщине зависит благополучие мужчины-мусульманина. На женщин возложена великая миссия – быть праведной женой и матерью, сохранять спокойствие, умиротворенность и религиозность домашнего очага, а также воспитанность и богобоязненность подрастающего поколения.

В одном из хадисов Пророк Мухаммед говорит: «У мусульман считается безупречным тот человек, который обладает высокой нравственностью, а с ней он сможет достичь того, чего не достигнет даже с помощью молитвы. Кто вежлив со своими женами, у того и высокая нравственность и высокая мораль» (Абу Дауд. Сунна, 15).

В другом хадисе Пророк говорил, что связь между супругами достигается милостью и любовью, а не избиениями» (Абу Дауд, «Сунан», т.2. стр. 245). Пророк Мухаммед завещал нам всегда быть вежливыми и добрыми с женщинами, советоваться с ними, показывая на своем примере, что ничего нет предосудительного в этом. В документе «Личностный облик мусульманина: наставление», подготовленном ДУМК в 2015 году, приведен хадис, согласно которому «Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам» (стр. 20).

Конечно, жизнь женщины в исламе не ограничивается домом и домашними делами. Мусульманская женщина с согласия мужа или родственника, который несет перед Всевышним ответственность за сохранность ее морали и чести, может заниматься бизнесом, принимать участие в политической жизни общества или работать на благо мусульманской уммы. Известно, что супруга Пророка Хадиджа отлично справлялась с торговыми делами, а супруга казахского хана Среднего жуза Уали (1741-1819) – Айганым (1783-1853), была талантливым государственным деятелем, умом которой восхищался такой выдающийся российский политик как Михаил Сперанский (1772-1839).

Таким образом, казахским и другим мужчинам-мусульманам Казахстана следует придерживаться не того, что было высказано в нашумевшем видео, а такого хадиса, как: «Әйельдерінді ренжитпендер, олар Аллаһу та’аланың сендерге берген аманаты, оларға жылы мәміледе болындар, жақсылық жасандар» (Муслим), что в переводе на русский язык означает «Не обижайте своих жен! Это одно из благ, которое послал вам Аллах, берегите и цените своих жен. Будьте к ним всегда добры».

В заключение хотелось бы отметить, что подобного рода заявления в государстве, придерживающегося светского пути развития, недопустимы. Уважая религиозные чувства верующих, гражданские права всех граждан Казахстана, нам в то же время следует уделить внимание и культуре воспитания подрастающего поколения. В данном контексте большое значение приобретают слова главы государства о том, что «первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук».

В культуре и национальном коде казахов нет места тому, о чем было сказано в нашумевшем видео…

Торгын Нурсеитова