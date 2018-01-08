Почему Энрике Иглесиас скрывает подробности своей личной жизни

Певец Энрике Иглесиас тщательно скрывает свою личную жизнь, сообщает RT.

Так, в прошлом месяце бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила ему двойню, а СМИ узнали о её беременности только после рождения детей.

Жизнь 42-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса проходит в двух параллельных ключах. В том, что касается его личной жизни, он проявляет скрытность, при этом его профессиональная жизнь протекает очень бурно и ярко.





В декабре прошлого года «шедевром его искусства осмотрительности» стало известие о том, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова в возрасте 36 лет родила ему двойню, причём пресса узнала об этом только после родов.

И в то время как СМИ и папарацци ломали себе голову над тем, как же паре удалось скрыть беременность, Иглесиас, новоиспечённый отец и поп-звезда мирового масштаба, подготовил свой очередной штурм музыкального Олимпа. Во вторник в соцсетях он объявил о том, что 12 января состоится премьера новой песни El Baño, созданной в сотрудничестве с восходящей звездой пуэрториканского трэпа Bad Bunny.Между тем о рождении двойняшек Люси и Николасе известно немного, отмечается в статье. Мать Энрике Иглесиаса Исабель Прейслер рассказала о своём сыне следующее: «Сейчас Энрике необычайно счастлив». При этом она добавила, как пишет издание, очевидное: «Он очень ревностно относится к своей личной жизни и отличается в этом вопросе особой скрытностью».В американских СМИ появилась информация о том, что пара распорядилась возвести вокруг их владений в Майами забор высотой 5 м. Их усадьба расположена на острове, поэтому любопытствующие могут попасть туда только по морю.

Подобная осмотрительность со стороны Энрике Иглесиаса объясняется тем, что в детстве вся его жизнь была выставлена на показ, поскольку он был сыном двух знаменитостей — певца Хулио Иглесиаса и телеведущей Исабель Прейслер. И если, будучи ребёнком, он не мог избежать объективов фото- и видеокамер, то уже в зрелом возрасте он решил оберегать от них самых близких ему людей. Теперь он оказывается в центре внимания только в качестве артиста.

Фото: Cosmopolitan