В Таразе водитель намеренно сбил насмерть мужчину

Водитель и другие участники инцидента находятся в розыске.

Полицейские разыскивают водителя автомобиля Volkswagen Golf 3, сбившего намеренно мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

1 января в 1.30 час в БСМП Тараза был доставлен 29-летний мужчина с травмами от ДТП. Не приходя в сознание он умер в реанимации.

"По факту ночного происшествия полицейскими следственного отделения ОП-1 УВД Тараза проводится досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пострадавший получил телесные повреждения от умышленного наезда автомашиной марки Volkswagen Golf 3, за рулём которой находился житель города. Его личность установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию подозреваемого", - сообщили в ДВД.

Следствием также был установлен факт хулиганства со стороны 4-х пассажиров автомашины марки ВАЗ-2114, которые, согласно начатому по данному факту расследованию по ст.293 ч.3 п.2 УПК РК, применили огнестрельное оружие.

"В настоящее время ведутся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание всех участников противоправных действий", - добавили в полиции.