25 детей отравились угарным газом за выходные

За выходные дни 6 и 7 января 2018 года по республике 33 человека отравились угарным и природным газом (из них 25 детей), а 1 человек погиб. Об этом сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

6 января 2018 года в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области из частного жилого дома, с отравлением угарным газом госпитализированы 6 детей. Предварительная причина – неисправности отопительной печи на твердом топливе.

В районе Есиль г. Астана в садоводческом обществе «Труд» из жилого дачного дома с отравлением угарным газом госпитализированы 9 детей, из них 6 детей находились в гостях. Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе.

В п.Белый Камень Шемонаихинского района и с.Прапорщикова Глубоковского района Восточно-Казахстанской области из своих частных жилых домов с отравлением угарным газом госпитализированы женщины 1966 г.р. и 1971 г.р. Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе.

В мкр.Мамыр г.Жанаозен Мангистауской области в арендованном частном жилом доме получили отравление природным газом 5 человек, из них мужчина 1993 г.р. скончался на месте, а остальные 4 человека госпитализированы в больницу. Предварительная причина – неправильная эксплуатация отопительной печи на природном газе.

7 января в г.Костанай-2 Костанайской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу женщина 1997г.р и ребенок 2007 г.р.

В г.Талдыкорган Алматинской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и доставлены в больницу 9 детей, после осмотра врачей 5 детей были госпитализированы. Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе.

В отопительный период 2017-2018 годов (с 15 октября по 31 декабря 2017 года) от отравления угарным и природным газом погибло 24 человека, травмировано 149 человек.

Наибольшее количество людей погибло по причине забитого дымохода – 11 человек или 46% от общего количества погибших от отравления угарным газом в жилом секторе, по причине прогара и трещин в конструкции печи погибло – 8 человек (34%), нарушение требований при эксплуатации бытовых газовых устройств погибло – 4 человека (17%), использование неисправного печного оборудования погиб 1 человек (3%).

Фото: today.kz.