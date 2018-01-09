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Частный извозчик ранил ножом троих парней и чуть не замерз

9 января 2018, 09:55

Конфликт произошел в ходе распития алкоголя.

Житель Алматинской области задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений трем людям, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, в материалах досудебного расследования по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в качестве подозреваемого фигурирует 48-летний житель Талгарского района.

6 января в талгарскую районную больницу госпитализировали трех молодых людей с ножевыми ранениями. Как выяснилось, ранения в одном из пригородных к Талгару поселков нанес мужчина, занимающийся частным извозом между Талгаром и Алматы. Полиция установила, что преступление совершено в ходе ссоры, возникшей между участниками инцидента при распитии алкоголя.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которому, как выяснилось, также требовалась медицинская помощь, так как у мужчины были обморожены ступни и пальцы обеих ног. По его показаниям, он обморозился после того, как якобы, скрываясь от своих обидчиков, несколько километров прошел по морозу пешком в Талгар.

Стражи порядка госпитализировали подозреваемого в больницу, где он сначала находился под охраной в спецпалате, затем был переведен под стражу в районное подразделение талгарской полиции.

«Начато досудебное расследование, предусмотренное ст.106 УК РК, которым занимаются сотрудники Талгарского РУВД. В установленные законодательством сроки по факту будут уточнены все обстоятельства с разбором действий каждого участника инцидента и принятием процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

фото: Kirovnet.ru


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