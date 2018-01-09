Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Студент из Афганистана попросил Назарбаева о помощи

9 января 2018, 10:37

Он поделился своей личной историей и переживаниями о войне в Афганистане.

Гражданин Афганистана Сабер Расули (Saber Rasuly), обучающийся в Казахстане, на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение афганского студента к мировым лидерам, президентам США и Казахстана, передает Zakon.kz.

Молодой человек просит помочь мирно урегулировать афганский кризис. Он поделился своей личной историей и переживаниями о войне в Афганистане.

«Я выжил в Афганской войне. Я видел смерть родных. Я видел слезы отца. Это страшно. Страшно отпускать мою сестренку в школу, потому что она может не вернуться. Но я не хочу мстить» - говорится в видеообращении.

Студент попросил президента США Дональда Трампа помочь остановить войну, восстановить мир в Афганистане и посадить всех за стол переговоров. В видеообращении отмечается, что президент Казахстана не раз выступал посредником в решении конфликтов. В качестве примера приводятся межсирийские переговоры в Астане. Студент из Афганистана обратился с просьбой помочь афганскому народу начать мирный диалог в Казахстане.

«Я знаю из новостей, что скоро вы встретитесь с Дональдом Трампом. Прошу вас, Нурсултан Абишевич, передать ему мои слова и начать мирный диалог у вас в Казахстане» - сказал студент из Афганистана, обращаясь к президенту Казахстана.

Он также призвал молодежь поддержать его предложение и присоединиться к флэшмобу афганских студентов «Молодежь за мир!».

Фото: скриншот видео facebook.com/saber.rasuly


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...