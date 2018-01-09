Audi Q8 замечен без камуфляжа

Фотографы-шпионы сумели запечатлеть новый флагманский внедорожник Audi Q8 практически без камуфляжа. Мировая премьера автомобиля может состояться в самое ближайшее время.

По мнению наших иностранных коллег, новый флагманский кросс Audi Q8 может дебютировать на грядущем автосалона в Детройте-2018. Если же этого не произойдёт, местом мировой презентации автомобиля станет автосалон в Женеве-2018.

Как видно на «свежих» шпионских фото, новая стильная модель Audi Q8 рассекает по дорогам общего пользования практически без камуфляжа. Таким образом, это наш лучший взгляд на флагманский кроссовер компании из Ингольштадта.

Новый серийный внедорожник Audi Q8 практически полностью повторяет дизайн одноимённого концепта Audi Q8 Concept. Известно, что немецкий премиальный бренд также планирует выпустить «заряженную» модель RS Q8, которая, в свою очередь, будет создана по мотивам прототипа Audi Q8 Sport Concept.

Также в настоящее время известно, что новый серийный Audi Q8 получит продвинутое оформление интерьера, где можно будет обнаружить самые современные «фишки» немецкого бренда, включая два сенсорных монитора, которые будут исполнять роль приборной панели и экрана информационно-развлекательной системы.

Via livecars