В Алматы задержаны грабители, нападавшие исключительно на женщин

Оперативниками УВД Алмалинского района задержаны грабители, подозревающиеся в разных преступлениях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Оба задержанных друг к другу отношения не имеют и подозреваются по разным эпизодам, их связывает только схожесть преступных действий, квалифицирующихся ст. 191 УК РК – грабеж. Один из фигурантов – двадцатилетний уроженец ЮКО, подозревается в 5 грабежах. Действовал он по классической схеме: прогуливаясь вдоль проспекта Абая в темное время суток, выжидал одиноко идущую женщину, а затем вырывал из ее рук сумку и убегал в неизвестном направлении. Добытые деньги подозреваемый тратил на личные нужды. Вину свою он признает полностью», - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Другой подозреваемый из Алматинской области. Ему 32 года. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи. Согласно материалам уголовного дела, он так же орудовал в ночное время суток. Объектом его преступного внимания так же были женские сумки.

«Оба задержанных в порядке ст. 128 УПК РК водворены в ИВС ДВД. В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям по городу. В этой связи, просим всех граждан, кто пострадал от преступных действий указанных лиц, связаться с нами по телефонам: 254-46-08 или 254-46-12», - подытожил подполковник Мендебаев.