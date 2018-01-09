В ЮКО в текущем году планируется начать строительство 67-ми медицинских пунктов

В 2018 планируется строительство еще 9 медицинских объектов, в том числе, 6 поликлиник, 1 сельской поликлиники и 2 врачебных амбулаторий.

В Южно-Казахстанской области в текущем году начнется строительство 67-ми медицинских пунктов. Об этом на расширенном заседании областного акимата сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. При полной реализации данного проекта, потребность области в медицинских пунктах будет полностью обеспечена, передает пресс-служба акима ЮКО.

По словам руководителя управления, в прошлом году в регионе велось строительство 33 объектов здравоохранения. В 2018 планируется строительство еще 9 медицинских объектов, в том числе, 6 поликлиник, 1 сельской поликлиники и 2 врачебных амбулаторий. Кроме того, в этом году в городе Шымкент в рамках государственно–частного партнерства начнется строительство 3 поликлиник.

В ходе заседания с докладом об исполнении бюджета на 2017 год выступил руководитель областного управления финансов Абдрахман Тасыбаев. По итогам 2017 года план доходов государственного бюджета выполнен на 102,1%, тем самым в бюджет внепланово поступило 6,5 млрд. тенге дополнительных доходов. В том числе, республиканский бюджет выполнен на 101,3 процентов, наблюдаются бюджетные излишки в размере 2,5 млрд. тенге. Наряду с этим, план доходов местного бюджета выполнен на 103,4 процента, поступления увеличились на 4 млрд. тенге.

«По сравнению с итогами 2016 года поступления увеличились на 18,4 млрд. тенге», - сказал руководитель областного управления финансов А.Тасыбаев.

Докладывая о ходе проведения приватизации Абдрахман Батырбекович отметил, что на сегодняшний день, 10 из 21 объектов, подлежащих приватизации в 2017 году, проданы на общую сумму 557, 63 млн. тенге. В целом, в 2017 году от продажи имущества, находящегося в областной коммунальной собственности, в областной бюджет поступило 129, 9 млн. тенге.

Также, с предложением строго соблюдать существующие требования бюджетного законодательства при формировании или уточнении областного бюджета на плановый период выступил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов

Подводя итоги заседания, глава региона поручил уделить особое внимание исполнению бюджета, проведению комплексного плана приватизации в установленные сроки и недопущение сокращения республиканских средств, а также реализовать перспективный план по охране здоровья в соответствии с государственной программой «Денсаулық».

«Необходимо максимально использовать механизмы государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры системы здравоохранения. В связи с этим, поручаю систематизировать работы, которые будут выполнены в этом году и утвердить конкретный план действий», - сказал Ж.Туймебаев.