Аким Рудного получил выговор

За коррупционный скандал, связанный с экс-заместителем акима Рудного Максутом Дуспуловым, аким города Бакытжан Гаязов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Об этом в ходе беседы брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан Салыкбаев, передает корреспондент МИА«Казинформ».

Журналистами в ходе брифинга был поднят вопрос относительно ответственности и мер, принимаемых в отношении руководителей государственных учреждений и структур в случае привлечения их подчинённых к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. Вопрос в большей мере касался акима города Рудного, экс-заместителя которого буквально в конце прошлого года посадили за взятку в 15 млн тенге.

Салыкбаев отметил, что в отношении руководителей как таковые нормативно-правовые акты отсутствуют.

«Однако, несмотря на это, мы принимаем профилактические меры. К примеру, работа акима Рудного рассматривалась на кадровой комиссии акима области. Мы туда тоже направили свои материалы. В рамках этой комиссии аким Рудного был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Не могу сказать, что наказали именно за этот случай, связанный с его заместителем. Там были и другие моменты и недостатки»,- прокомментировал ситуацию Е. Салыкбаев.

К слову, по представленной ведомством информации, в 2017 году в Костанайской области за коррупционные преступления осуждены 55 человек, тогда как в 2016 году этот показатель был на порядок меньше - 45 человек.

«В числе осужденных - 25 работников акиматов и их структурных подразделений, 20 сотрудников органов внутренних дел. Наиболее распространенные виды преступлений: получение взяток и злоупотребление служебным положением - по 13, присвоение и растрата вверенного чужого имущества - 11, служебный подлог и мошенничество - по 4, за посредничество во взяточничестве осуждены 3 человека. Есть среди привлеченных к уголовной ответственности и госслужащие, превысившие служебные полномочия, и те, кто незаконно занимался предпринимательской деятельностью»,- заключил Е. Салыкбаев.

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