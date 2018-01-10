Бизнесмены Петропавловска выступают против сноса павильонов

Участки находятся в частной собственности или используются по договору аренды, действующему до 2021 года.

Предприниматели Петропавловска, владеющие земельными участками на привокзальной площади и вблизи центрального рынка, выступают против действий по изъятию земель за красной линией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Участки находятся в частной собственности или используются по договору аренды, действующему до 2021 года. В борьбе за свой малый бизнес люди готовы дойти до Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Собственникам торговых павильонов на привокзальной площади, вручили постановление об изъятии их земельных участков и недвижимости якобы для государственных нужд, пояснив, что их павильоны устарели и портят вид привокзальной площади. В суде решение по принудительному изъятию земель было обосновано планами местного акимата о строительстве ливнёвки открытого типа.

— По сути, это канавка шириной 20 сантиметров, накрытая решёткой, которую можно вырыть в любом другом месте, хоть в два ряда вокруг каждого павильона по периметру. Не понятно, чем помешали объекты малого бизнеса, — недоумевает представитель собственников земель Олег Хрупин. – Мы будем бороться до последнего, дойдём вплоть до верховного суда и до Президента страны.

В случае, если павильоны всё-таки снесут, большинство их владельцев не хотят начинать всё с нуля и планируют покинуть родную страну, в которой им не дают заниматься малым бизнесом. К слову, никаких участков земли, кроме как в районе Береке (Бензостроя), акиматом Петропавловска им не предложено. Даже на достойную денежную компенсацию за ликвидацию наработанных объектов бизнеса и упущенную выгоду рассчитывать пока не приходится.

На привокзальной площади павильоны планировалось архитектурно вписать в единый остановочный комплекс, потом от этих планов местные власти отказались и сказали, что их все устраивает.

Владельцы павильонов в качестве альтернативного решения готовы участвовать в реконструкции фасадов, создания единого архитектурного решения строений, обновления наружного рекламного продукта в соответствии с современными требованиями.

Фото: Петропавловск kz