Депутаты в регионах разбирались с тарифами

Как объяснили народные избранники, к ним поступают многочисленные обращения граждан о том, что в регионах выросли цены на электроэнергию, сжиженный и товарный газ, воду, коммунальные услуги.

В Актюбинской области группа депутатов от партий «Нур Отан» и «Акжол» посетили крупные энергокомплексы, объекты газоснабжения и коммунальные предприятия.

Как объяснили народные избранники, к ним поступают многочисленные обращения граждан о том, что в регионах выросли цены на электроэнергию, сжиженный и товарный газ, воду, коммунальные услуги. В рамках рабочей поездки мажилисмены посетили региональный филиал КазТрансГазАймак. Только за последние несколько лет в регионе, в рамках программы газификации, голубое топливо пришло в 102 населенных пункта. Еще 21 село будет обеспечено природным газом в ближайшие 2 года. В целом, на сегодняшний день, уже 87 процентов населения Актюбинской области получают природный газ.

Все это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных программ, таких как строительство подводящих газопроводов и распределительных сетей, современных газораспределительных станций и других объектов газовой инфраструктуры. За два года количество газораспределительных сетей здесь увеличилось на 2 тысячи километров. Стоимость всех проектов по региону составляет более 20 млрд тенге.

Как считает депутат Дания Еспаева, такие крупные инвестиции должны быть возвратными, в том числе за счет повышения тарифов. «Это происходит не сразу, а поэтапно, в течение 5 лет будет такое повышение, - отметила депутат Дания Еспаева. - Нужно это понимать, если мы хотим, чтобы газ пришел в каждый аул, в каждый район. Стоимость газа для населения и для юридических лиц, если сравнивать с цифрами по республике, в Актюбинской области на порядок ниже. Но один из высоких показателей охвата газом населения».

При этом, как пояснили представители газоснабжающей компании, необходимо учитывать возросшие затраты по содержанию и эксплуатации действующих и новых газораспределительных сетей. С прежними расценками просто невозможно своевременно и качественно обслуживать увеличивающиеся количество абонентов.

Причинами повышения тарифов интересовались и депутаты посетившие Казыгуртский район Южно-Казахстанской области. По мнению мажилисмена Валихана Кайназарова, такие проблемные вопросы, напрямую касающиеся социального положения населения, необходимо очень внимательно изучать и разъяснять.