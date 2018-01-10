Минюст РК не будет комментировать информацию о замороженных казахстанских активах за рубежом

Это связано с тем, что дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия.

Министерство юстиции РК не намерено комментировать информацию о замороженных за рубежом казахстанских активах по иску молдавского бизнесмена А.Стати. Об этом сообщается на сайте министерства, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день Министерство юстиции предоставило для СМИ всю возможную информацию об интересующем Вас деле. Дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия. Поэтому Министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Республики Казахстан и расцениваться как давление на суд», - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец по делу - А. Стати выбрал в качестве своей тактики создание ажиотажа и скандального информационного фона внутри нашей страны. «Информационные вбросы являются лишь агрессивной пропагандой, а не объективной информацией», - отметили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что некоторые непроверенные материалы ряда информагентств и изданий, неумышленно поддерживают тактику истцов и работают против интересов Республики Казахстан.

«Министерство юстиции вновь хочет заверить общественность, что арест является временной мерой и не ограничивает права на получение дивидендов и вознаграждений. Республика имеет право и будет использовать все возможности для возмещения ущерба нанесенного незаконным арестом активов. В любом случае, риски Республики ограничиваются суммой арбитражного решения. В настоящее время никаких денежных средств истцам выплачено не было», - говорится в информации.

При этом в ведомстве отметили, что для защиты интересов республики в иностранных судах привлечены лучшие международные юристы.

«Дело о замораживании средств Республики Казахстан за рубежом является приоритетным для Министерства юстиции Республики Казахстан», - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 5 января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменения решение от 8 сентября 2017 года об аресте $5,2 млрд в виде акций ФНБ "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V. Этому решению предшествовал ряд других судебных решений не в пользу Казахстана. В частности, американский Bank of New York Mellon заморозил активы на $22 млрд, включая денежные средства, облигации и акции, составляющие около 40% Нацфонда РК. 21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана о принуждении BNY Mellon разблокировать активы Нацфонда.

Судебные разбирательства идут уже на протяжении четырех лет. 19 декабря 2013 года арбитражный трибунал в Стокгольме присудил в пользу Стати около 500 миллионов долларов.