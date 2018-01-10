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Женщина подозревается в покушении на убийство собственной дочери

10 января 2018, 16:30

Изначально досудебное расследование проводилось статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В Костанае 32-летняя жительница города ранила ножом свою 13-летнюю дочь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Это случилось 7 января около 16.30 по улице Узкоколейная областного центра

"В настоящее время по результатам проведенных следственных действий деяние подозреваемой переквалифицировано по статьям 24 ч.3 – ст. 99 ч. 1 УК РК "Покушение на убийство", - говорится в сообщении ДВД.

Изначально досудебное расследование проводилось статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемая в настоящее время задержана.

Фото: alau.kz.


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