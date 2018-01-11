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Рики Мартин и Джван Йосеф поженились

11 января 2018, 11:07

Празднование будет состоять из трех частей – репетиции, обеда и вечеринки.

Рики Мартин и Джван Йосеф официально сочетались узами брака, сообщают Vesti.ru со ссылкой на Billboard.

"Я муж... Мы собираемся закатить грандиозную вечеринку через пару месяцев. Я сообщу вам", — заявил Мартин.

Также он поделился с журналистами, что празднование будет состоять из трех частей – репетиции, обеда и вечеринки.

Впервые пара появилась вместе на публике в начале 2016 года и обручилась позднее в том же году.

Джван Йосеф – 33-летний шведский художник сирийского происхождения. Специализируется на пластическом искусстве. В настоящее время живет и работает в Лондоне.


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