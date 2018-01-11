Рики Мартин и Джван Йосеф поженились
Празднование будет состоять из трех частей – репетиции, обеда и вечеринки.
Рики Мартин и Джван Йосеф официально сочетались узами брака, сообщают Vesti.ru со ссылкой на Billboard.
"Я муж... Мы собираемся закатить грандиозную вечеринку через пару месяцев. Я сообщу вам", — заявил Мартин.
Также он поделился с журналистами, что празднование будет состоять из трех частей – репетиции, обеда и вечеринки.
Ricky Martin & Jwan Yosef are already married https://t.co/INmZ5Rnbvf— billboard (@billboard) 11 января 2018 г.
Пока строятся планы, пара уже позаботилась обо всем остальном: "Мы дали обет верности… Мы подписали все необходимые бумаги (брачный договор и т.д.)".
Впервые пара появилась вместе на публике в начале 2016 года и обручилась позднее в том же году.
Джван Йосеф – 33-летний шведский художник сирийского происхождения. Специализируется на пластическом искусстве. В настоящее время живет и работает в Лондоне.
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