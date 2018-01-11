Комиссия за обслуживание кредита - законно ли удержание?

Вступая в договорные отношения по банковскому займу, заемщик обязуется за пользование заемными деньгами уплатить займодателю вознаграждение, определяемое в договоре банковского займа в установленной процентной ставке от суммы займа, в определенный срок возвратить заемные средства.

Предмет займа в виде денег и условия платности, срочности, возвратности позволяют рассматривать договор банковского займа как разновидность договора займа, предусмотренного статьей 715 Гражданского кодекса РК, и отличают его от других договоров.

В связи с тем, обязательства и правомочия Кредитора и Заемщика по банковскому займу возникают именно из договора заключенного между сторонами Займодателем (БАНКОМ) и Заемщиком.

В силу пункта 2 статьи 34 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республик Казахстан» договор банковского займа должен содержать обязательные условия, которые определены Перечнем Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию».

Таким образом, в обязательном порядке, в договоре банковского займа должны быть оговорены, дата заключения, цель и займа, сумма и валюта, срок, процент ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), эффективная ставка, график и метод погашения (аннуитет или равными долями) и другие условия.

Под другие условия подпадают и порядок дополнительных расходов по выдаче займа. В частности условий взимания Банками второго уровня комиссии за обслуживания заемных операции. В настоящее время в судах республики участились обращение Заемщиков с исковым требований к банкам второго уровня о признаний частичных условий Договоров банковского займа недействительным, и возврата незаконно удержанной комиссии за обслуживание банковского займа, ведение ссудного счета.

При этом, комиссии за обслуживание займа в основном взимаются по беззалоговым займам т.е. это кредиты которые не обеспечены твердым имуществом Заемщика или залогодателя.

В силу п.2 ст.727 ГК РК к договору банковского займа применяются правила, касающиеся договора займа, с особенностями ст.728 ГК РК.

Согласно п.1 ст.722 ГК РК заемщик обязан возвратить предмет займа в порядке и сроки предусмотренные Договором.

Статьей 272 ГК РК также установлено, что обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Если иное договором займа не установлено иное, предмет займа считается возвращенным в момент передачи денег займодателю либо зачисления соответствующих денег на банковский счет Займодателя.

Таким образом, принятие денег Банком от заемщика в рамках погашения кредита - это обязанность Банка, которая по логике не может быть платным.

Закон обязывает Банки указывать в договорах займа предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения, включающий вознаграждение, все виды комиссии и иные платежи, взимаемые займодателем в связи с выдачей займа.

В соответствии с п.1 ст.39 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

При этом, хочу отметить то, что взимание комиссии предусмотрено Постановлением Правления Национального Банка РК № 134 от 30-05-2016 г. В соответствии с п.2 этого нормативного правового акта к комиссионным платежам, связанных с выдачей займа относиться:

1) за рассмотрение заявления и документов на получение займа, микрокредита;

2) за организацию займа, микрокредита;

3) за выдачу займа, микрокредита;

4) за открытие и ведение текущих счетов, связанных с обслуживанием займа;

5) комиссии за изменение условий предоставленных займа, микрокредита:

графика погашения;

валюты займа;

ставки вознаграждения;

методов погашения займа, микрокредита;

Банковская заемная операция - это сложный многосоставный процесс, который включает в себя процесс рассмотрения, оформления, выдачи кредита. Все действия связанные с выдачей кредита, организацией кредитования, открытие счета, зачисления суммы займа по договору банковского займа носят разовый характер и поэтому требования Банков второго уровня к Заемщикам об отдельной плате за осуществление разовых действии в рамках единого процесса кредитования являются необоснованными. Так как, открытие счета (ссудного, текущего) по существу производиться лишь один раз, при выдаче займа. В дальнейшем по логике Банку должен принимать возвращаемые с процентом заемные денежные средства от Заемщика.

Обслуживание займа самостоятельным видом банковской услуги считаться не должно и не может, поскольку нет такого самостоятельного вида банковских операции, как обслуживание банковских займов, и она не удовлетворяет каких-либо потребностей клиента Банка. Наличие комиссии по обслуживание банковских займов по существу противоречит Закону РК «О защите прав потребителей».

Во-первых, в соответствии с пп.6 ст. 1 Закону РК «О защите прав потребителей» услуга - это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой не имеют материального выражения. Во-вторых, исполнитель услуги не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя. В данном случае, Банки в договорах банковских займов по существу не прописываются за какое именное банковское обслуживание осуществляет Банк по обслуживанию займа взимается комиссия, тогда как по закону о защите прав потребителя потребитель должен быть просвещен о получаемой услуге. Таким образом, Банки второго в действительности взимание комиссии производятся по непонятной простому человеку услуге.

Наряду с этим, хочу отметить, что согласно разъяснению Генеральной прокуратуры за № 2-010711-12-66153 от 7 декабря 2012 года, было рассмотрено очередное обращение о правомерности позиции Национального Банка по запрету взимания комиссии за ведение ссудного счета (далее - КВСС) по действующим договорам банковского займа. Исходя из требований норм статьи 39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Генеральной прокуратурой была выработана позиция по поднимаемому вопросу и доведена до сведения Национального Банка Республики Казахстан (№ 2-010711-12-36826). В случае если Национальный Банк придерживается позиции о необходимости введения запрета на взимание комиссии за обслуживание ссудного счета, предлагалось инициировать принятие обязательной для исполнения всеми финансовыми организациями правовой нормы.

Следует отметить, то, что Национальным Банком РК № 667/206/740 от 09-02-2012 г. было разъяснено, о необходимости прекращения практики взимания комиссии за ведение ссудного счета по заемным операциям со ссылкой на ЗРК «О платежах и переводах».

Судебная практика также исходит из этого, суды признают условия о комиссиях за ведение ссудных, текущих счетов недействительными либо отказывают в их взыскании банкам. Правда, некоторые Банки просто переименовали комиссию за ведение счета в комиссию по обслуживанию займа/кредита, что впрочем, не влияет на оценку их правовой природы.

В настоящее время суды республики спорами данной категории гражданских дел загружены и в будущем думаю, иски от заемщиков только будут увеличиваться. Так как, кредитование один из видов финансовых инструментов для удовлетворения каких-либо потребностей населения, как в быту, так и иных сферах жизни.

В свою очередь Банки не спешат добровольно произвести перерасчеты либо отменить комиссии за обслуживание банковских займов ссылаясь с силу пункта 2 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Казахстан, где оговорено, что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права, а также отказываются, если иное не установлено законодательными актами, о праве своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых его условий, не противоречащих законодательству. Т.е. на то, что данный вид включен в условия Договора займа.

В связи с участившимися исками, считаю финансовому регулятору необходимо разработать правовой акт, регулирующий данный вопрос и обязывающий банки второго уровня отменить комиссии по обслуживанию займа либо произвести перерасчеты и сторнирования уже удержанных сумм. Принятие такого документа в какой-то степени разгрузит нагрузку судебной системы и позитивно повлияет в целом на потребности населения!