В Астане объявлена чрезвычайная ситуация

В связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Zakon.kz.

Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы, - говорится в сообщении акима столицы Асета Исекешева.

В столице с сегодняшнего утра бушует метель. Отменены занятия во всех учебных учреждения. Закрыты все выезды для автотранспорта из города.

Ранее, аким города Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook попросил жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также порекомендовал не выходить на улицу без особой надобности.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию на контроле.

Фото с сайта bnews.kz

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