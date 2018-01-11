В Астане объявлена чрезвычайная ситуация
Организациям, за исключением служб спасения, полиции и скорой помощи, рекомендуется приостановить деятельность.
В связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Zakon.kz.
Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы, - говорится в сообщении акима столицы Асета Исекешева.
В столице с сегодняшнего утра бушует метель. Отменены занятия во всех учебных учреждения. Закрыты все выезды для автотранспорта из города.
Ранее, аким города Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook попросил жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также порекомендовал не выходить на улицу без особой надобности.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию на контроле.
Фото с сайта bnews.kz
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.