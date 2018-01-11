В Алматы началась реализация квартир в новом жилом комплексе «Берекет»

Безопасность комплекса по всему периметру обеспечит огороженная территория, а также круглосуточное видеонаблюдение.

Народных примет про счастливое житие множество: вешать подкову над дверью, не здороваться через порог, гостя садить на почетное место. Но самая верная примета счастливой жизни — квартира от BI Group в ЖК «Берекет». Компания построит комплекс в Ауэзовском районе, в оживленном квартале улиц Саина, Шаляпина и Жандосова. На стыке главных дорожных артерий города и по соседству с большим супермаркетом.

Команда проекта считают, что в ярком и красивом доме не должно быть места серым скучным будням. Интересные дизайнерские решения заметно выделят жилой комплекс от всего того, что привыкли видеть алматинцы. И самое главное, «Берекет» предложит горожанам новый стандарт жилья - с новым уровнем комфорта и сервиса. Менеджер проекта Серикжан Сарсенбек рассказывает: "В жилом комплексе представлены оптимальные планировки квартир разной конфигурации и площади. В шести блоках разместятся 285 квартир.





Безопасность комплекса по всему периметру обеспечит огороженная территория, а также круглосуточное видеонаблюдение. Въезд на территорию комплекса осуществляется через пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами.





В ритме большого города люди часто забывают о своем здоровье или тратят немало денег на его восстановление. Поэтому на территории предусмотрены оборудованные зоны для любителей активного отдыха: тренажеры для street workout, беговая дорожка.

Закрытые дворы в «Берекет» особенно комфортны для детей и родителей: детские игровые зоны, площадки для настольных игр, колясочные, прогулочные дорожки для детских колясок.

А авторский ландшафтный дизайн обеспечит эстетический вид и уют двора.





BI Group в Алматы строит также жилые комплексы Art Residence, Central avenue, Жаңа Жетісу, Аманат, Асыл Тау, Gagarin Park. Особенность и одно из самых важных преимуществ BI Group – клиентоориентированность. Сдавая дом в эксплуатацию, компания продолжает развивать историю взаимоотношений с клиентами, но уже в статусе сервисной службы”.