Скалли покинет "Секретные материалы"

Американская актриса Джиллиан Андерсон объявила, что больше не вернется к роли агента Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сообщает The Hollywood Reporter.

«Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут», — подчеркнула Андерсон.

Она отметила, что приняла такое решение до 2016 года, когда телеканал Fox возобновил закрытое в 2002-м телешоу, а в продолжении приняла участие из чистого любопытства.

Исполнитель роли агента Фокса Малдера Дэвид Духовны подчеркнул, что останется в проекте: «Я неоднократно пытался распрощаться со своим персонажем, и каждый раз мне это не удавалось».

Андерсон также отказалась от дальнейшего участия в сериале «Американские боги», в котором она играла одного из антагонистов — существо, перевоплощавшееся в «медиаидолов», например в Дэвида Боуи и Мэрилин Монро.

Последний, 11-й сезон «Секретных материалов» с участием Андерсон начал выходить с 3 января. В новой части мистического сериала пообещали «устроить ад на Земле».

Источник: Lenta.ru