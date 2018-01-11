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Буран повредил столичный Хан Шатыр

11 января 2018, 17:19

Объект находится под строгим контролем.

Разыгравшийся в столице буран повредил купол ТРЦ «Хан Шатыр», передает Zakon.kz.

Как сообщили в администрации ТРЦ, был поврежден верхний слой прозрачного полимерного покрытия ETFE от летающих предметов строительных элементов.

"После того, как пройдет буран и ветер утихнет, повреждения будут устранены профессиональными сотрудниками технического отдела администрации ТРЦ. Объект находится под строгим контролем и каждый посетитель торгового центра находится в безопасности", - говорится в сообщении.

В ТРЦ напомнили, что полимерное покрытия ETFE - это один из самых экологичных и прочных материалов во всем мире. Трехслойное покрытие купола готово выдержать экстремальные условия Астаны.

Фото: соцсети

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