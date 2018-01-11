В ЮКО систему «Умный город» внедрят в 11 сферах

В целях оптимизации городской жизни в Южном Казахстане началось внедрение системы «Smart City» - «Умный город». На сегодня утверждена концепция модели «Умный город», определены индикаторы. Об этом было сказано на совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На прошедшем заседании под председательством главы региона Ж. Туймебаева заместитель акима области Т. Сарсембаев доложил о ходе реализации данной программы в регионе.

Вместе с тем, на совещании аким области отметил, что эта система позволит эффективно управлять регионом, и подчеркнул, что работу в этом направлении следует развивать на основе Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

«В 10 шаге Послания Глава государства отметил, что «Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны. Вот почему необходимо активизировать работу по повышению компьютерной грамотности населения и осуществить переход к цифровой системе», - сказал Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, как стало известно, в соответствии с концепцией развития, систему «Умный город» будут внедрят в 11 сферах. Это образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, транспорт, государственное управление, сельское хозяйство, экология, туризм, безопасность и строительство. На сегодняшний день «цифровой офис» разработал план внедрения цифровых технологий в каждом из предлагаемых секторов.

На сегодня в Шымкенте в сфере образования уже внедряются некоторые интеллектуальные системы. К примеру, для повышения качества образования учащихся в 779 школах области внедрен электронный дневник. Кроме того, в целях предотвращения человеческого фактора и коррупции был введен проект по зачислению детей в детский сад и 1 классы в электронном виде. В настоящее время посредством данной услуги более 23 000 детей успешно зачислены в детские сады города, выдано более 64 000 направлений для зачислений.

Более того, внедрена система отбора педагогического состава «t-hunter». Внедрение данной системы позволяет подавать онлайн-заявления на участие в конкурсе через официальный веб-сайт акимата города, а также проходить открытый конкурсный отбор. За время внедрения проекта около 700 кандидатов прошли отбор и трудоустроились в качестве педагогов в 491 средних учебных заведений. В настоящее время ведется работа по внедрению модуля автоматизации процедур по отбору кадров для дошкольных учреждений города.

Также заместитель акима области представил план дальнейшего развития сферы образования в регионе и сообщил, что систематическая работа по переводу в электронный формат продолжится и в дальнейшем.