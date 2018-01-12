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Занятия в школах Астаны возобновлены

12 января 2018, 08:44

Накануне акимат опроверг распространенную в интернете информацию об отмене занятий 12 января.

Акимат Астаны сообщил, что 12 января отмены занятий в школах и колледжах столицы не будет, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата столицы.

"Уважаемые родители! Сегодня, 12 января, отмены занятий не будет. Уроки пройдут в привычном режиме. По данным Казгидромета, температура воздуха - 13 градусов, скорость ветра - 5 м/с", - сообщается на сайте акимата.

Накануне акимат опроверг распространенную в интернете информацию об отмене занятий 12 января.

Напомним, накануне Астану накрыла снежная буря. Были отменены занятия школьникам всех классов первой и второй смены, а также учащимся колледжей 1-2 курса.

Фото: El.kz


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