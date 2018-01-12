Занятия в школах Астаны возобновлены
Накануне акимат опроверг распространенную в интернете информацию об отмене занятий 12 января.
Акимат Астаны сообщил, что 12 января отмены занятий в школах и колледжах столицы не будет, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата столицы.
"Уважаемые родители! Сегодня, 12 января, отмены занятий не будет. Уроки пройдут в привычном режиме. По данным Казгидромета, температура воздуха - 13 градусов, скорость ветра - 5 м/с", - сообщается на сайте акимата.
Накануне акимат опроверг распространенную в интернете информацию об отмене занятий 12 января.
Напомним, накануне Астану накрыла снежная буря. Были отменены занятия школьникам всех классов первой и второй смены, а также учащимся колледжей 1-2 курса.
Фото: El.kz
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