Более 50 человек спасли полицейские Павлодара от пожара

10 января текущего года в 1.20 ночи на пульт оператора «102» от жильцов дома № 15 по ул.Айманова поступило сообщение о пожаре в третьем подъезде. На место происшествия незамедлительно были направлены четыре экипажа батальона дорожно-патрульной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Когда полицейские приехали на место происшествия, они увидели объятый густым дымом подъезд. Очагом возгорания стала одна из квартир на первом этаже, где причиной возгорания стал незатушенный окурок сигареты. Задымлением были охвачены все этажи.

Ничего не подозревавшие жильцы мирно спали. Оценив обстановку, полицейские, разбивая окна в подъезде, по громкой связи и включив сирены, автомобильные фары стали будить людей. Затем, не дожидаясь пожарных, полицейские, надев противогазы, самостоятельно принялись эвакуировать людей на улицу.

Перепуганные жители дома, где были и грудные детки и старики, с криками выбегали на балконы, стучали в окна, а кто-то, надышавшись гарью, уже не мог двигаться, от страха забившись в углы комнат.

"Из-за задымления практически ничего не было видно, не было света, ребята в жуткой тьме передвигались с фонариками. Обнаруженных людей выводили на улицу и садили в свои служебные машины. На первом этаже в одной из квартир за закрытой железной дверью находился одинокий дедушка, который практически не мог самостоятельно передвигаться. Зайдя к нему в квартиру, сотрудники вывели под ручку испуганного пожилого человека на улицу", - рассказали в полиции.

Из дверей одной из квартир полицейские услышали детский плач, выбив дверь, из задымленной комнаты они вынесли девочку. Девочка билась в истерике и сообщила, что в квартире осталась ее мама. Полицейские снова ринулись в квартиру и помогли выбраться маме. В эту ночь полицейскими было эвакуировано более 50 жильцов этого дома, которых передали врачам скорой помощи.

Спасенные горожане выразили свою признательность и огромную благодарность своим спасателям, сотрудникам батальона дорожно-патрульной полиции: капитану полиции Максиму Кустанову, лейтенанту полиции Фарузу Кусембекову. старшим сержантам полиции Максату Тулебаеву, Аману Саликову, сержантам полиции Азамату Акимбаеву, Мадияру Абдыканову, Асылхан Касену и Мурата Смаилову.

"Все полицейские будут поощрены приказом начальника Департамента внутренних дел области, но самая высокая награда для них это жизни людей и их безграничная искренняя благодарность", - отметили в ДВД.