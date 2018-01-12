Пропавшего в СКО молодого учителя нашли мертвым

В СКО обнаружили тело пропавшего 20-летнего жителя Уалихановского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

20-летнего без вести пропавшего жителя села Береке обнаружили в 10 километрах от села. Тело погибшего, без признаков насильственной смерти, направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, больше суток полицейские, сотрудники ЧС, акимата, местные жители вели поисковые мероприятия по розыску жителя села Береке. В минувший четверг учитель вышел со школы около 12.30 час и домой не вернулся. Известно, что по пути, заблудившись, он заходил в дом односельчанина, после чего в условиях плохой видимости из-за бурана ушел в неизвестном направлении.

Как рассказал начальник РОВД подполковник полиции Марат Альжанов, поисковые группы, в числе которых и волонтеры, вели поиски и в близлежащих деревнях, в степи, были ориентированы сотрудники ДВД Акмолинской области.

фото: FlashSiberia